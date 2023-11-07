ورشة «تأمين السيارات عبر الحدود» تؤكد على أهمية تسهيل التعويضات

أكد المشاركون في ورشة العمل الثانية حول تأمين السيارات عبر الحدود بقسم النقل المستدام التابع لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في بروكسل في مقر منظمة البطاقة الخضراء، أهمية دور الحكومات لتوفير المزيد من الأطر القانونية والإدارية اللازمة، لتسهيل العمل بين البلدان فيما يخص التعويضات، وغيرها من المعوقات، التي قد تحد من عمل أنظمة البطاقات البرتقالية.

وشارك في الورشة محمد مظهر حمادة، مقرر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة والمدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين ومقرها أبوظبي، وشكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، حيث قاما باستعراض منظومة البطاقة البرتقالية الإلكترونية الشاملة والمراحل، التي نُفذت بالفعل من تلك المنظومة والأهداف المستقبلية، لتوسيع الاستفادة من البطاقة البرتقالية في المنطقة.

وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات تتمثل في ضرورة توسيع تغطية أنظمة البطاقات المختلفة (الخضراء والصفراء والوردية والبرتقالية، وغيرها) من أنظمة واتفاقيات تأمين المركبات عبر الحدود، حتى لا تكون التغطية مقتصرة فقط على مسؤولية الطرف الثالث، لتشمل المساعدة الطبية والتغطيات الأخرى.

وتطرقت التوصيات للحاجة إلى التعاون بين أنظمة البطاقات المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال الرقمنة وإعادة التأمين، كونها وسيلة للتغلب على الاختلافات بين البلدان المشاركة، مع ضرورة الاتفاق على تبادل الخبرات ودراسة إمكانية نظام إلكتروني لخدمة البطاقات المشاركة.

وشددت التوصيات على أهمية إقامة ورشة عمل أو مؤتمر لأنظمة البطاقات، والتأكيد على ضرورة التأمين الإلزامي للسيارات ضد الغير، عبر الحدود كونه جزءاً من البرامج الوطنية للسلامة على الطرق.