«إرنست ويونغ»: 5.8 مليارات درهم عوائد 29 اكتتاباً عاماً في منطقة الخليج خلال 9 أشهر

كشف تقرير حديث عن تسجيل 29 اكتتاباً عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليارات دولار.

وأوضح تقرير «إرنست ويونغ» حول نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة أن جميع الاكتتابات المنفذة في المنطقة منذ بداية العام الجاري تمت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً شهدت 6 اكتتابات عامة، خلال الربع الثالث من العام الجاري مع عائدات بقيمة 523 مليون دولار.

ووصف التقرير خطط طرح الأسهم للاكتتاب العام في الربع الأخير من عام 2023 وبداية عام 2024 بأنها لا تزال واعدة، وذلك بدعم قوي من المملكة العربية السعودية، التي أعلنت 27 شركة فيها عن عزمها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية «تداول».

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: لا تزال ثقة المستثمرين في هذه المنطقة قوية، حيث إن 21 من أصل 29 صفقة اكتتاب تم تسجيلها منذ بداية العام، وحتى نهاية الربع الثالث، قد شهدت ارتفاعاً في سعر السهم منذ إدراجه، ولا تزال هناك اكتتابات في الأفق تدعمها اقتصادات الإمارات والسعودية، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أجندتهما الاستراتيجية، لتعزيز نشاط سوق رأس المال في البورصات المحلية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.

من جانبه قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «لا نزال متفائلين بأن الفترة المتبقية من عامي 2023 و2024 ستشهد عدداً جيداً من الاكتتابات العامة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استناداً إلى الصفقات قيد الانتظار حالياً، وقد بدأ الربع الأخير من عام 2023 بالفعل بداية قوية مع إنجاز ثلاثة اكتتابات عامة بنجاح في السعودية، ونتوقع تنفيذ اكتتابات أخرى في الإمارات قبيل نهاية العام 2023».