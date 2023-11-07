Tuesday, 07 November 2023 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«إرنست ويونغ»: 5.8 مليارات درهم عوائد 29 اكتتاباً عاماً في منطقة الخليج خلال 9 أشهر

11/7/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير حديث عن تسجيل 29 اكتتاباً عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليارات دولار.

وأوضح تقرير «إرنست ويونغ» حول نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة أن جميع الاكتتابات المنفذة في المنطقة منذ بداية العام الجاري تمت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً شهدت 6 اكتتابات عامة، خلال الربع الثالث من العام الجاري مع عائدات بقيمة 523 مليون دولار.

ووصف التقرير خطط طرح الأسهم للاكتتاب العام في الربع الأخير من عام 2023 وبداية عام 2024 بأنها لا تزال واعدة، وذلك بدعم قوي من المملكة العربية السعودية، التي أعلنت 27 شركة فيها عن عزمها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية «تداول».

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: لا تزال ثقة المستثمرين في هذه المنطقة قوية، حيث إن 21 من أصل 29 صفقة اكتتاب تم تسجيلها منذ بداية العام، وحتى نهاية الربع الثالث، قد شهدت ارتفاعاً في سعر السهم منذ إدراجه، ولا تزال هناك اكتتابات في الأفق تدعمها اقتصادات الإمارات والسعودية، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أجندتهما الاستراتيجية، لتعزيز نشاط سوق رأس المال في البورصات المحلية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.

من جانبه قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «لا نزال متفائلين بأن الفترة المتبقية من عامي 2023 و2024 ستشهد عدداً جيداً من الاكتتابات العامة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استناداً إلى الصفقات قيد الانتظار حالياً، وقد بدأ الربع الأخير من عام 2023 بالفعل بداية قوية مع إنجاز ثلاثة اكتتابات عامة بنجاح في السعودية، ونتوقع تنفيذ اكتتابات أخرى في الإمارات قبيل نهاية العام 2023».

MENAFN07112023000110011019ID1107384981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث