«دايملر تراك» الألمانية تعلن زيادة إيراداتها في الربع الثالث 3%

تمكنت شركة تصنيع المركبات التجارية الألمانية «دايملر تراك» من زيادة إيراداتها في الربع الثالث من هذا العام، رغم انخفاض المبيعات.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة لاينفيلدن-إشتردينجن بالقرب من شتوتجارت أن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 13.9 مليار يورو، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 5% إلى 1.34 مليار يورو،

وكان المحللون يتوقعون في السابق زيادة أعلى قليلاً لكلتا القيمتين.

وارتفع هامش التشغيل في الأعمال الصناعية، والذي يحظى باهتمام الخبراء على نطاق واسع- أي باستثناء الخدمات المالية- بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 9.8%، ومع ذلك استمرت الطلبات الواردة في التراجع بنسبة 27% إلى 99 ألفاً و70 مركبة، وبلغت الأرباح الموحدة 957 مليون يورو، أي ما يعادل تقريباً مستوى العام السابق نفسه، الذي بلغ 990 مليون يورو.

كانت الشركة باعت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي 128 ألفاً و861 مركبة، بتراجع قدره 5%، وعزت الإدارة هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الاختناقات، التي يواجهها الموردون، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة مارتن داوم التوقعات السنوية «على الرغم من البيئة المتقلبة».