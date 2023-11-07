27.7 % ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال 10 أشهر إلى 196 مليار دولار

أعلنت هيئة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 27.7% على أساس سنوي ليصل إلى 196.48 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين.

وأضاف البيان أن صادرات الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 52.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 90.08 مليار دولار، في حين ارتفعت واردات روسيا بنسبة 12.4% لتصل إلى 106.4 مليارات دولار، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية نمو حجم التجارة الخارجية للصين خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 0.03% سنوياً إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليونات دولار).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيانات الإدارة العامة للجمارك القول إن صادرات الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 0.4% إلى 19.55 تريليون يوان، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.5% إلى 14.77 تريليون يوان، لتسجل الصين فائضاً تجارياً بقيمة 4.78 تريليونات يوان.

في الوقت نفسه سجلت قيمة التجارة الخارجية للصين خلال أكتوبر الماضي بمفرده نمواً بنسبة 0.9% مسجلة 3.4 تريليونات يوان، حيث زادت قيمة الواردات بنسبة 3% سنوياً، في حين انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 6.4% سنوياً.

وكان الخبراء يتوقعون أن تنخفض الصادرات بشكل أقل؛ ومع ذلك فإن النمو في الواردات، الذي توقع المحللون انخفاضه، جاء بمثابة مفاجأة.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالياً من أزمة عقارية وضعف الطلب العالمي. وكان المراقبون أكثر إيجابية بشأن أرقام التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، مقارنة بشهر سبتمبر السابق، انخفض حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 5.2% في أكتوبر الماضي.