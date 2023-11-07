الأسهم العالمية تتأرجح على وقع انخفاض قطاع الطاقة وارتفاع عوائد السندات





شهدت الأسهم الأوروبية استقراراً، اليوم الثلاثاء، إذ محت مكاسب قطاع الخدمات المالية أثر تراجع أسهم الطاقة، في حين قفز سهم شركة ووتشز أوف سويتزرلاند إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، بعد نتائج قوية.

وخلال التداولات لم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً يذكر، بعد أن أنهى، الاثنين، سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام،وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات، وهبطت 1.2 في المئة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام، التي تراجعت بأكثر من واحد في المئة.

وقفز سهم ووتشز أوف سويتزرلاند 12.2 في المئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة يو.بي.إس جروب خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات، وارتفع سهمها 4.3 في المئة، مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المئة.





اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد في المئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات، وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1.34 في المئة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة، بعد أن ربح 6.5 في المئة في أربع جلسات،

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.17 في المئة عند 2332.91 نقطة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية مع تزايد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع، والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأمريكية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى.



