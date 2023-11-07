الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» تعد بـ«قدرات خارقة» للجميع

بعد نحو عام من الإطلاق المدوي لبرمجية الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي» قدمت شركة «أوبن إيه آي» الناشئة أحدث ابتكاراتها، وهي روبوتات للدردشة، وتقديم المشورة مع إمكانية تخصيصها بحسب متطلبات المستخدمين، وبأدوات أكثر كفاءة، وأقل تكلفة للمطورين.

وقال رئيس الشركة سام ألتمان مازحاً: «في 30 نوفمبر طرحنا بشكل سري الإصدار الأول من «تشات جي بي تي» على الإنترنت لأغراض البحث، وقد سارت الأمور بشكل جيد»،

وأضاف خلال مؤتمر أقيم في سان فرانسيسكو، وبث مباشرة عبر الإنترنت «لدينا الآن نحو 100 مليون مستخدم نشط كل أسبوع».

ويستخدم هؤلاء الملايين من الأشخاص «تشات جي بي تي» لكتابة الرسائل أو طلب وصفة طبخ أو اختراع قصة، ليخبروها لأطفالهم، ويمكن للروبوت بعد ذلك قراءتها لهم.

وسيتمكن المستخدمون المشتركون في الواجهة قريباً من الإفادة من ميزات أكثر تطوراً، من خلال إنشاء برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم، من دون الحاجة حتى إلى معرفة كيفية البرمجة،

فقد أطلقت «أوبن إيه آي»، الاثنين، ما أسمته الـ«جي بي تي»، وهي عبارة عن أدوات «يمكنها، على سبيل المثال، المساعدة في تعلم قواعد أي لعبة لوحية أو تعليم الرياضيات للأطفال».

ومن بين الأمثلة، التي وضعتها الشركة على الإنترنت هناك «Laundry Buddy» («لاندري بادي»)، الذي يمكن «سؤاله عن كل شيء، عن البقع وإعدادات الغسالة وغسل الملابس وفرزها»، أو خاصية أخرى تسمى «المفاوض»، يمكنها مساعدة المستخدم في «الدفاع عن مصالحه، والحصول على نتائج أفضل».





«قدرات خارقة»

تعتمد روبوتات الدردشة هذه على نماذج لغة «أوبن إيه آي» (التقنية الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي) والتعليمات والمستندات المقدمة من منشئ روبوتات الدردشة (بما يشبه قواعد الألعاب).

ويرى مراقبون في الذكاء الاصطناعي التوليدي منعطفاً ثورياً شبيهاً بما حصل عند ظهور الإنترنت، إذ تتيح هذه التكنولوجيا إنتاج نصوص وصور وأصوات بناء على طلب بسيط باللغة اليومية.

وبالنسبة لمتابعين كثر فإن هذه التقنية ستمكن بشكل خاص من إنشاء وكلاء شخصيين سيساعدون البشر في حياتهم الشخصية والمهنية.

وقال سام ألتمان، «توازياً مع دمج الذكاء (الاصطناعي) تدريجاً في كل مكان، سيكون لدينا جميعاً قوى خارقة عند الطلب».

وقد حمل النجاح غير المسبوق، الذي حققه «تشات جي بي تي»، والمخاوف التي أثارها الذكاء الاصطناعي التوليدي، رئيس الشركة الشاب البالغ 38 عاماً إلى عقد لقاءات مع رؤساء الدول في عام 2023.

وكرر ألتمان، الاثنين، ثقته بقدرة الذكاء الاصطناعي في المستقبل على منح قدرات تحررية للجميع، «على نطاق لم نشهده من قبل».

وقال: «سنكون قادرين على أن نفعل أموراً أكثر، ونبدع أكثر، ونحصل على أكثر».

بالإضافة إلى «جي بي تي» استهدفت إعلانات «أوبن إيه آي» في المقام الأول أكثر من مليوني مطور، يستخدمون تقنياتها لإنشاء تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشف ألتمان عن «جي بي تي-4 توربو»، وهو نموذج جديد قادر على أخذ عناصر من السياق في الاعتبار بدرجة أكبر، خلال الرد على أسئلة المستخدمين، ويتم تدريبه على بيانات أحدث وبتكاليف أقل.

وتكتسب واجهة برمجة التطبيقات (API) إمكانات أكثر على صعيد الوسائط المتعددة (بما يشمل الرؤية المعلوماتية، والصوت، وما إلى ذلك).

وتخطط «أوبن إيه آي» حالياً لتغطية التكاليف القانونية في حالة الملاحقة القضائية بتهمة انتهاك الملكية الفكرية، كما الحال مع غوغل ومايكروسوفت.





«البقاء في المقدمة»

ورأى الخبير يوري وورمسر أن الإعلان الرئيسي الصادر عن «أوبن إيه آي» يرتبط بالوكلاء الشخصيين.

ولفت إلى أن «هذه المبادرات تشبه ما أعلنته شركة «ميتا» أخيراً»، في إشارة إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المرفقة بشخصيات، والتي أطلقها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخريف.

وتهدف هذه الميزات الجديدة إلى السماح لـ«أوبن إيه آي» بالبقاء في المقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بمنافسة شركات مثل غوغل وأمازون، بحسب المحلل في «إنسايدر إنتلجنس».

وأضاف وورمسر: إن شركات أمازون ومايكروسوفت وغوغل الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية، حيث يتم التدريب على الذكاء الاصطناعي، «لديها واجهات برمجة تطبيقات للعديد من نماذج اللغات الرئيسية، وستصدر لاحقاً بلا شك أدوات مماثلة».

وتخوض الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا سباقاً محموماً لنشر هذه التكنولوجيا، مع أدوات جديدة لمحركات البحث والمنصات، وبرامج الإنتاجية الخاصة بها.

وعادت مايكروسوفت المصنعة لنظام التشغيل «ويندوز» إلى طليعة المشهد التكنولوجي، بفضل استثماراتها الكبيرة في «أوبن إيه آي»، وقال رئيس مايكروسوفت ساتيا ناديلا، الاثنين، لسام ألتمان «نحن نحبكم».

وأجاب ألتمان: «أنا متحمس لفكرة بناء ذكاء اصطناعي عام معاً»، في إشارة إلى مشروع «أوبن إيه آي» طويل المدى القاضي بإنشاء ذكاء اصطناعي، يتمتع بقدرات معرفية متفوقة على تلك التي يمتلكها البشر.