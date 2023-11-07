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السكان النيابية تشرع بمُناقشة مُعدل العمل المهني

11/7/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بقراءة أولية لمشروع قانون مُعدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.

وقال العجارمة، إن اللجنة أجرت قراءة أولية لمشروع القانون، مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة مع القطاع الخاص وغُرف الصناعة والتجارة للاستئناس برأيهم والاطلاع على مُلاحظاتهم وطروحاتهم.

واستعرض، خلال مُناقشة "مُعدل العمل المهني"، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي تهدف الى تخفيف الإجراءات على المواطنين والمُساهمة في تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس إلى فئات، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحددة لها بمشروع القانون وبما يتواءم وأدوارها وإمكاناتها.

بدورها، قالت نمروقة، إن مشروع القانون جاء لتنظيم المهن وتقديم الخدمة الفُضلى للمواطنين.

من جهته، قال الحديدي إن "مُعدل العمل المهني" يهدف إلى تشجيع إقبال الشباب على الالتحاق بالتعليم المهني.

وحضر الاجتماع النواب: نواف الخوالدة، تمام الرياطي، سليمان أبو يحيى، غازي الذنييات، محمد الخلايلة، عبدالرحمن العوايشة، وطلال النسور.

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