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488 مليون دينار موزانة امانة عمان لـ 2024

11/7/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على توصيات لجنة التخطيط المالي بخصوص مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل، البالغة 488 مليونا و721 ألفا و658 دينارا.

ووافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2025 و2027 ومن ضمنها حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2024.

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال ترؤسه الجلسة، إن الجديد في هذه الموازنة هو مشاركة اللجنة المالية لمجلس الأمانة بإعدادها من خلال عقد جلسات واجتماعات مع مختلف قطاعات أمانة عمان.

وأضاف هناك طموح دائم أن تكون موازنة الأمانة بحجم أكبر، وهو ما نسعى إليه من خلال تبني خطط واستراتيجيات تسهم في تقليص الأرقام الضاغطة على الموازنة وزيادة إيرادات الأمانة الذاتية.

بدوره، لفت نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، إلى أن موازنة العام المقبل خلت من أي اقتراض جديد، كاشفاً عن وجود 250 مليون دينار ذمم مستحقة لصالح الأمانة على مواطنين.

وصادق المجلس خلال الجلسة أيضا، على توقيع اتفاقية لتزويد محكمة بلدية السرو بنظام تحصيل المخالفات والأجهزة الخاصة به لغايات مباشرة المحكمة أعمالها، وتوقيع اتفاقية مع بلدية لواء بني عبيد لإجراء تعديلات الفنية اللازمة على نظام المخالفات بما يضمن ترحيل المخالفات المسجلة من خلال كاميرات الرقابة الآلية.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع جمعية منظمة حسن الجوار الدولية، لتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية للتخطيط للنمو الأخضر وتغير المناخ على أساس نهج الترابط الثلاثي، وصادق على تمديد الاتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لاستكمال وإضافة أعمال جديدة حول تحسين البيئة الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة (الأجر مقابل العمل).

وكان مجلس الأمانة استهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال أمين عمان، نفخر ونعتز بمواقف جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تجاه الأهل في غزة والضفة الغربية المرابطين على أرض فلسطين.

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