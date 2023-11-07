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3 من أساتذة من عمان الأهلية يحصلون على شهادة مدرب معتمد من Cisco

11/7/2023 7:28:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قام عميد كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الاهلية
الدكتور قاسم خرما بتكريم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية (أ.د. مصلح أبو الحاج، د. أديب السعايدة، د. مهران الزيود) وذلك لحصولهم على شهادة مدرب معتمد من شركة
Cisco
في مجال الأمن السيبراني
(CyberOps)
.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص أعضاء الهيئة التدريسية على مواكبة كل ما هو جديد وتطوير المهارات اللازمة للرقي بالمسيرة التعليمية والعملية، وبما ينعكس إيجاباً على طلبة الكلية سعياً لصقل خبراتهم وإكسابهم المعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

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