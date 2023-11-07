منظمة الصحة العالمية: مقتل أكثر من 16 من موظفي الرعاية الصحية أثناء الخدمة في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير إن أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء ممارسة عملهم في غزة، ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية قائلا إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.

وأضاف ليندميير في إفادة صحفية "أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء الخدمة بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى. هؤلاء هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة"، دون أن يشير إلى مصدر للمعلومات.





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