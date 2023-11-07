منظمة الصحة العالمية: مقتل أكثر من 16 من موظفي الرعاية الصحية أثناء الخدمة في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير إن أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء ممارسة عملهم في غزة، ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية قائلا إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.
وأضاف ليندميير في إفادة صحفية "أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء الخدمة بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى. هؤلاء هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة"، دون أن يشير إلى مصدر للمعلومات.
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