حرب دامية بين جماهير ميلان وباريس تسفر عن طعن مشجع

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء إن أحد مشجعي باريس سان جيرمان تعرض لإصابات خطيرة بعد طعنه خلال اشتباكات بين الجماهير في ميلانو قبل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الشرطة إن الضحية تعرض للطعن في ساقه مرتين ونُقل إلى مستشفى بوليكلينيكو في ميلانو لتلقي العلاج. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الضحية فرنسي ويبلغ عمره 34 عاما.

وأصيب المشجع الفرنسي عندما اشتبك نحو 50 مشجعا لميلان مع جماهير باريس سان جيرمان الزائرة بعد وقت قصير من منتصف الليل.

كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة بعد أن هجوم الشرطة على المشجعين الفرنسيين بالهراوات في محاولة لاستعادة النظام.

ويستضيف ميلان فريق باريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو اليوم.

وطُعن أحد مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ميلانو في سبتمبر أيلول الماضي قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا مع ميلان. (إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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