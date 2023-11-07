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تفادي ارتداء الأحمر والأبيض.. يونيون برلين يحذر جماهيره قبل مواجهة نابولي

11/7/2023 7:28:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر نادي يونيون برلين الألماني، تحذيرات لجماهيره قبل المباراة المرتقبة أمام نابولي غداً الأربعاء بإيطاليا، ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وطالب يونيون برلين جماهيره بتجنب المناطق النائية بمدينة نابولي، وتفادي ارتداء الملابس ذات اللونين الأحمر والأبيض، خارج استاد دييغو أرماندو مارادونا.

وألقت السلطات الأمنية المحلية وسلطات نابولي الضوء على المخاطر المحتملة على مشجعي كرة القدم، وفقا لما جاء في بيان نادي يونيون برلين.

ويتوقع سفر نحو 2500 من مشجعي يونيون برلين إلى إيطاليا لمؤازرة الفريق.

وسيتوجب على مشجعي يونيون برلين البقاء في الأماكن المخصصة لجماهير الفريق الضيف لمدة نحو 60 دقيقة بعد صافرة النهاية، قبل السماح لهم بمغادرة الاستاد.

وعلى أرض الملعب، يتوقع أن يواجه فريق يونيون برلين تحديا صعبا، حيث تلقى 12 هزيمة متتالية في كل المسابقات، وهي أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الألماني عام 2019.

وخسر يونيون برلين جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دوري الأبطال ليقبع في المركز الأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط.

يذكر أن هناك اشتباكات عنيفة حدثت بين جماهير ميلان وباريس في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة ميلانو، على هامش المواجهة التي ستجمع بين الفريقين الليلة بدوري أبطال أوروبا، وأسفرت الاشتباكات عن طعن مشجع فرنسي ونقله المستشفى في حالة خطيرة.

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