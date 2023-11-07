المفوض الأممي لحقوق الإنسان يتوجه إلى الشرق الأوسط

أعلن مكتب فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه سوف يتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل إجراء جولة من المباحثات الدبلوماسية.



ومن المقرر أن يلتقى الدبلوماسي الألماني بممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني وضحايا وزملاء الأمم المتحدة في مصر والأردن لمناقشة وضع حقوق الإنسان في المنطقة.

ومن المتوقع أن يلتقي تورك بوزير الخارجية المصري والأمين العام للجامعة العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء. ويعتزم تورك زيارة معبر رفح غداً الأربعاء.

وقال تورك: "لقد كان شهراً مليئاً بالمذابح والمعاناة المستمرة وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس".

وأضاف: "انتهاكات حقوق الإنسان تعد سبب هذا التصعيد، وتقوم حقوق الإنسان بدور محوري في التوصل لسبيل للخروج من دوامة الألم هذه".

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