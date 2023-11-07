Tuesday, 07 November 2023 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوض الأممي لحقوق الإنسان يتوجه إلى الشرق الأوسط

11/7/2023 7:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه سوف يتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل إجراء جولة من المباحثات الدبلوماسية.


ومن المقرر أن يلتقى الدبلوماسي الألماني بممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني وضحايا وزملاء الأمم المتحدة في مصر والأردن لمناقشة وضع حقوق الإنسان في المنطقة.

ومن المتوقع أن يلتقي تورك بوزير الخارجية المصري والأمين العام للجامعة العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء. ويعتزم تورك زيارة معبر رفح غداً الأربعاء.

وقال تورك: "لقد كان شهراً مليئاً بالمذابح والمعاناة المستمرة وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس".

وأضاف: "انتهاكات حقوق الإنسان تعد سبب هذا التصعيد، وتقوم حقوق الإنسان بدور محوري في التوصل لسبيل للخروج من دوامة الألم هذه".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07112023000110011019ID1107384853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث