بعد انخفاض الذهب محليا اليوم .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 325 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 285 دينارًا ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
واشار ديب لـ "الوكيل الاخباري" ان سعر الاونصة انخفض اليوم ليصل الى 1969 دولارا في التداولات العالمية
وانخفض سعر غرام الذهب اليوم 40 قرشا حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.3 دينارا للشراء منهم
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