الصليب الاحمر في بيت لحم يعود للعمل كالمعتاد بعد اغلاقه خمسة ايام من قبل الاهالي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /نجيب فراج – استأنف العاملون في مكتب هيئة الصليب الاحمر الدولي بمدينة بيت لحم اليوم بعد اغلاق استمر لمدة خمسة ايام بقرار من الحراك الشبابي في بيت لحم وبمشاركة اهالي الاسرى كخطوة احتجاجية من قبل ضد ما اسموه بالتقاعس عن القيام بموظفي هذه الهيئة بمهامهم الانسانية حيث تأسست هذه الهيئة من اجل مساعدة الناس الذين يتعرضون للاضهاد بفعل الحروب والاحتلال بمن فيهم الاسرى الفلسطينيين.

وقال نشطاء من الحراك ان قرار الاغلاق جاء كشكل من اشكال الاحتجاج على عدم قيام الصليب الاحمر بواجباته تجاه الاسرى الفلسطينيين الذي يتعرضون لكل اشكال القمع والممارسات العنيفة وخاصة لدى اعتقالهم حيث يمارس الجنود ممارسات اذلالية بعد قيامهم بتعصيب اعين الاسرى والانقضاض عليهم بالضرب امام اعين عائلاتهم وفي الشوارع ثم يتم نقلهم الى نعسكرات وهناك تستكمل حلقات الضرب والتعذيب بحقهم ثم يتم زجهم في الزنازين دون معرفة مصائرهم وهناك اسرى يحتجون الى المشافي ولم يتم نقلهم اليها اضافة الى منع زيارات الاهالي عن كافة الاسرى حيث يجهل الاهالي اي معلومات عن ابنائهم وفي ظل هذه الظروف الصعبة لا يقوم الصليب بزيارتهم ونحن نعرف ان اسرائيل تمنعهم من ذلك ولكن موظفو الطليب يمتنعون عن الافصحاح عن سبب هذا التقاعس.



واوضح النشطاء ان اعادة فتح المقر جاء بعد وعود عديدة من الصليب على ان يجري متابعة وضع الاسرى والضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل السماح بالزيارات ومعرفة مصير هؤلاء الاسرى، بل نحن حريصون على استمرار عمل هذه الهيئة والحفاظ على سلامة موظفيها وهذا ما اعتادوا عليه على مدار العقود الماضية حيث توفرت كل الظروف من قبل شعبنا للهيئة الدولية .



هذا وقد قرر الاهالي بعد ان جرى فتح مقر الصليب باقامة خيمة اعتصام دائمة امام مقر الصليب الاحمر رافعين صور ابنائهم واللافتات التي تطالب بمعرفة مصير ابنائهم والضغط على الكيان الاسرائيلي من اجل السماح بزيارتهم ووقف الاجراءات القمعية بحقهم.