Tuesday, 07 November 2023 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة غزة: نزوح 70% من سكان القطاع عن منازلهم

11/7/2023 7:17:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح بعيدًا عن منازلهم جرّاء القصف المتواصل.

وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة": "70% من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرًا عن منازلهم بسبب القصف والغارات".

وأضاف أن نحو 2% من إجمالي سكان القطاع باتوا ضحايا مباشرين جرّاء هذا العدوان "إما وفيات وإما جرحى".

وكشف أن المستشفيات باتت تستقبل بالمتوسط جريحًا في كل دقيقة منذ بداية الصراع و 15 قتيلًا في كل ساعة، وأن متوسط الضحايا من الأطفال 6 في كل ساعة.

وأكد المكتب أن 30 ألف طن من المتفجرات استخدمت في قصف غزة، "بمتوسط 82 طنًّا لكل كيلومتر مربع".

ولفت بيان المكتب الإعلامي لحكومة غزة إلى أن "نصف مستشفيات القطاع و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليًّا".

وأوضح أن "50% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات وأن 10% من الوحدات السكنية هدمت كليًّا أو باتت غير صالحة للسكن".

وتابع: "33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، وأن 14% من مساجد قطاع غزة تضررت، و5% منها هدمت بشكل كامل.

وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن 10165 فلسطينيًّا قتِلوا في الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

MENAFN07112023000205011050ID1107384731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث