حكومة غزة: نزوح 70% من سكان القطاع عن منازلهم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح بعيدًا عن منازلهم جرّاء القصف المتواصل.

وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة": "70% من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرًا عن منازلهم بسبب القصف والغارات".

وأضاف أن نحو 2% من إجمالي سكان القطاع باتوا ضحايا مباشرين جرّاء هذا العدوان "إما وفيات وإما جرحى".

وكشف أن المستشفيات باتت تستقبل بالمتوسط جريحًا في كل دقيقة منذ بداية الصراع و 15 قتيلًا في كل ساعة، وأن متوسط الضحايا من الأطفال 6 في كل ساعة.

وأكد المكتب أن 30 ألف طن من المتفجرات استخدمت في قصف غزة، "بمتوسط 82 طنًّا لكل كيلومتر مربع".

ولفت بيان المكتب الإعلامي لحكومة غزة إلى أن "نصف مستشفيات القطاع و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليًّا".

وأوضح أن "50% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات وأن 10% من الوحدات السكنية هدمت كليًّا أو باتت غير صالحة للسكن".

وتابع: "33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، وأن 14% من مساجد قطاع غزة تضررت، و5% منها هدمت بشكل كامل.

وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن 10165 فلسطينيًّا قتِلوا في الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.