محللة سياسية: الحراك الدولي موجود بداعي التعاطف وليس بمقام المسؤولية الحقيقية تجاه أحداث غزة

(MENAFN
- Amman Net) قالت الباحثة في الشؤون الفلسطينية الدكتورة أريج جبر إن هناك حراك دولي منذ اللحظات الأولى للحرب لكنه بداعي التعاطف، وليس بمقام المسؤولية الحقيقية تجاه ما يحدث في غزة وتجاه سلطات الاحتلال التي لا بد من وجود رادع حقيقي لها. والجهود الدولية خجلة وغير مقبولة فهناك تقصير واضح بحق قطاع غزة، وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تواطئ مع الكيان المحتل فالولايات المتحدة استخدمت حق النقد في أي أقرار يقضي بمحاسبة إسرائيل عن ما ترتكبه أو حتى في مشروع قرار وقف اطلاق النار أو إعلان هدنة إنسانية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محللة سياسية: الحراك الدولي موجود بداعي التعاطف وليس بمقام المسؤولية الحقيقية تجاه أحداث غزة
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