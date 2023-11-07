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محللة سياسية: الحراك الدولي موجود بداعي التعاطف وليس بمقام المسؤولية الحقيقية تجاه أحداث غزة

11/7/2023 7:17:19 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت الباحثة في الشؤون الفلسطينية الدكتورة أريج جبر إن هناك حراك دولي منذ اللحظات الأولى للحرب لكنه بداعي التعاطف، وليس بمقام المسؤولية الحقيقية تجاه ما يحدث في غزة وتجاه سلطات الاحتلال التي لا بد من وجود رادع حقيقي لها. والجهود الدولية خجلة وغير مقبولة فهناك تقصير واضح بحق قطاع غزة، وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تواطئ مع الكيان المحتل فالولايات المتحدة استخدمت حق النقد في أي أقرار يقضي بمحاسبة إسرائيل عن ما ترتكبه أو حتى في مشروع قرار وقف اطلاق النار أو إعلان هدنة إنسانية.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محللة سياسية: الحراك الدولي موجود بداعي التعاطف وليس بمقام المسؤولية الحقيقية تجاه أحداث غزة

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