قط الرمال؟ إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من "قط الرمال".
ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه بموقع إكس مساء الاثنين: "رحبوا بهداف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال.. هلا بالأبطال".
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال.
وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي اتحاد جدة السعودي (المنظم) حامل لقب الدوري السعودي، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوراوا الياباني بطل آسيا وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07112023000208011052ID1107384727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.