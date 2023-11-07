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قط الرمال؟ إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023

11/7/2023 7:17:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من "قط الرمال".


ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه بموقع إكس مساء الاثنين: "رحبوا بهداف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال.. هلا بالأبطال".
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال.


وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي اتحاد جدة السعودي (المنظم) حامل لقب الدوري السعودي، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوراوا الياباني بطل آسيا وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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