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جواو فيليكس.. فترة جفاف تشكل لغزا محيرا داخل برشلونة

11/7/2023 7:17:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات البرتغالي جواو فيليكس لغزًا محيرًا داخل صفوف برشلونة، في ظل تباين مستواه صعودًا وهبوطًا منذ بداية الموسم.
انتقل فيليكس إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من أتلتيكو مدريد مطلع الموسم الحالي، ليحقق حلمه باللعب بقميص النادي الكتالوني.
وبدأ فيليكس الموسم بشكل مبهر مع برشلونة، ففي أول مباراة له ضد أوساسونا شارك لدقائق معدودة، لكن في اللقاء الثاني لعب ضد ريال بيتيس، وسجل هدفا وصنع آخر ليقود البلوجرانا للفوز بخماسية نظيفة.
واستمر البرتغالي في التألق، حيث سجل هدفين وصنع هدفا في الانتصار بنتيجة (5-0) على رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.
فترة جفاف
منذ أن سجل فيليكس الهدفين في شباك رويال أنتويرب، خاض 9 مباريات بين الليجا ودوري الأبطال، دون أن يسجل أي هدف.
وتسبب الجفاف التهديفي لفيليكس في حالة من القلق لدى الجماهير الكتالونية، من عدم قدرته على الحفاظ على مستواه على مدار الموسم، وهذه كانت أزمته مع أتلتيكو مدريد.
وبالنظر إلى أرقامه في الليجا على وجه التحديد، فقد شارك فيليكس في 9 مباريات وسجل هدفا وحيدًا، ما يمثل أسوأ بداية له في البطولة.
نقطة إيجابية
النقطة الإيجابية الوحيدة لدى فيليكس أنه رغم جفافه التهديفي لكنه يصنع الأهداف، ففي الليجا صنع هدفا، بجانب هدفين في دوري الأبطال.
ولا يمكن إغفال أنه مع الإصابات التي ضربت الفريق الكتالوني مؤخرًا، تغيرت العناصر من حوله في أرض الملعب، ما أثر كثيرًا على أدائه.
كما أن النجم البرتغالي ظل بلا راحة لعدة أسابيع بين برشلونة والمنتخب خلال الفترة الماضية.
وسيكون فيليكس مطالبا بالتألق من جديد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة ثقة جماهير برشلونة، وضمان استمراره مع الفريق عقب نهاية إعارته.

ملاعب

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