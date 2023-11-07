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بوكيتينو: تشيلسي يستحق الإشادة

11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، عن تغلب فريقه على مضيفه توتنهام هوتسبير (4-1)، مساء الإثنين، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بوكيتينو في تصريح لشبكة "بي بي سي" عقب المباراة: "هذه هي كرة القدم، حققنا الانتصار وكنا نستحق ذلك، التقنية متواجدة وعلينا تقبلها، حدثت العديد من الأمور في أرض الملعب، وتحتاج للمراجعة والتأكد".
وأضاف: "عند النظر إلى مباراة توتنهام وليفربول هنا، حقق توتنهام الفوز في الدقيقة الأخيرة، وبالتالي أعتقد أننا نستحق الإشادة، توتنهام يقدم عمل رائع لكن اليوم كنا الفريق الأفضل".

وعن تسجيل نيكولاس جاكسون الهاتريك، علق: "هذا أمر رائع بالنسبة له ومهم لبناء الثقة، بنتيجة (4-1) أعتقد أننا استحققنا الانتصار والنقاط الثلاث، وسنخوض مباراة مهمة للغاية الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي".
وأتم: "كان من الواضح منذ البداية أننا لا نملك قائمتنا بالكامل، علينا بناء الزخم وأمامنا فرصة يوم الأحد لإظهار ذلك بصورة جيدة".

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