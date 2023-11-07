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ذكرى سيئة تقلق الوداد من حكم مواجهة صن داونز

11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل الوداد المغربي ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي الدوري الأفريقي، تحت صافرة الحكم الكونغولي جون جاك ندالا.
ولم يسبق أن خسر الوداد أي مباراة أدارها هذا الحكم، إلا أن آخر ذكرى معه كانت سيئة في نصف نهائي دوري الأبطال 2021.
وكانت الذكرى السيئة في جنوب أفريقيا، خلال مواجهة كايزر تشيفز (0-0)، ليقصى الوداد بعد خسارته ذهابا بهدف على أرضه.
وتقدم الوداد يومها بخطاب احتجاج للكاف ضد الحكم، على خلفية عدم احتساب "3 ركلات جزاء".
وفيما يلي، نتائج مباريات الوداد بصافرة ندالا:
- دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2019: فوز الوداد أمام مضيفه لوبي ستارز النيجيري (1-0).
- دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020: تعادل الوداد مع ضيفه ماميلودي صن داونز (0-0).
- دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021: فوز الوداد أمام مضيفه بترو أتلتيكو (1-0).
- إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021: تعادل الوداد مع مضيفه كايزر تشيفز (0-0).

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