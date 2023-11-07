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آرسنال يضع البرازيل في ورطة

11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن آرسنال سيضع منتخب البرازيل في ورطة بعدما أبدى النادي رغبته في عدم انضمام لاعبه غابرييل جيسوس إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.
قالت الصحيفة إن "المدفعجية" يريد عدم مشاركة جيسوس في مباراتي "السيليساو" أمام كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.
وأوضحت: "اللاعب البرازيلي لم يشارك في مباراة الفريق أمام نيوكاسل التي انتهت بفوز الأخير 1-0، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة". وتابعت: "المنتخب البرازيلي يعاني فعلياً من غيابات مؤثرة بداعي الإصابات التي ستبعد نيمار جونيور ولوكاس باكيتا". وذكرت: "المدرب ميكيل أرتيتا كان يأمل أن يعود جيسوس أمام نيوكاسل، بينما في حال قام بإشراكه أمام إشبيلية الأربعاء في الدوري أبطال أوروبا، أو ضد بيرنلي في الدوري سيكون من الصعب أن يمنع اللاعب من الانضمام إلى منتخب بلاده".

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