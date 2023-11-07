بيان جديد صادر عن الداخلية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن نحو 900 ألف فلسطيني لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة.



وأضافت الداخلية في مؤتمر صحفي أن "الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب وقد تحول إلى ممر موت بعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هناك".



وتابع"ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع".



وأشار أن الناس تلجأ لشرب المياه الملوثة بسبب قطع الاحتلال الماء عن غزة وشمال غزة.



وحذر من "تنفيذ الاحتلال المجازر والضغط النفسي لإجبار أهالي شمال غزة وغزة على ترك منازلهم، فأين يذهبون؟ فلا مكان آمن في القطاع، والجنوب غير قابل لاستيعاب كل هذه الأعداد في ظل الحصار.

