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مدرب توتنهام: سنلعب بأسلوبنا ولو بخمسة لاعبين!

11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن خسارة فريقه بنتيجة (4-1) أمام ضيفه تشيلسي، مساء الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات ل"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كان من الصعب معالجة الأمر، من المستحيل تحليل اللقاء لخروجه عن السيطرة في أجزاء كبيرة، نشعر بخيبة الأمل من النتيجة ولكني فخور للغاية باللاعبين الذين قدموا كل شيء، وهذا أمر إيجابي".
وأضاف: "كنا قريبين للغاية من التعديل في فرصتين وهذا يظهر روح الفريق، بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية وسجلنا هدفا رائعا، وكنا قريبين أيضا من إضافة الثاني، ولكن البطاقة الحمراء (طرد روميرو) أثرت على المباراة".
وعن ركلة جزاء تشيلسي والبطاقة الحمراء لكريستيان روميرو أوضح: "شاهدوا اللقطة جيدا ومن ثم اتخذوا القرار وبالتالي علينا احترام ذلك، ستكون هناك دراسة لكل القرارات، هكذا سارت المباراة ولم أحب ذلك، ربما استمتعت الجماهير بتلك الأحداث، ولكن كنت أفضل مشاهدتنا نلعب كرة القدم".
وبالنظر إلى لعب توتنهام بأسلوب الدفاع من منتصف الملعب رغم إكمال اللقاء بتسعة لاعبين قال: "هذه هي شخصيتنا وهكذا سنكون طالما أتواجد هنا، إذا أكملنا اللقاء بخمسة لاعبين سنواصل بنفس الصورة".

ملاعب

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