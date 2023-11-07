أوبك+ : الاقتصاد العالمي سينمو رغم التضخم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في "أوبك+" أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل صحي رغم تحديات التضخم.



وبحسب "رويترز" قال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام اليوم إن أداء الولايات المتحدة جيد جدا رغم أن أوروبا تعاني، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي للاقتصاد الصيني بين 4.5 إلى 5 في المائة.



ورغم تصريحاته بأن ذلك كان أبطأ من المتوقع، قال "ما زلنا نرى أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل صحي رغم كل التحديات والضغوط".