أوبك+ : الاقتصاد العالمي سينمو رغم التضخم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في "أوبك+" أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل صحي رغم تحديات التضخم.
وبحسب "رويترز" قال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام اليوم إن أداء الولايات المتحدة جيد جدا رغم أن أوروبا تعاني، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي للاقتصاد الصيني بين 4.5 إلى 5 في المائة.
ورغم تصريحاته بأن ذلك كان أبطأ من المتوقع، قال "ما زلنا نرى أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل صحي رغم كل التحديات والضغوط".
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