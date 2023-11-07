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عرض ثلاثي الزمالك للبيع يفجر أزمة فنية

11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الزمالك أمس الأحد، إيقاف الثلاثي "أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري"، مع عرضهم للبيع لاحقا، عقب تركهم معسكر الفريق ليلة مباراة زد بالدوري دون إذن.
وقال النادي في بيان، إن مجلس الإدارة قرر في اجتماع اليوم إيقاف الثلاثي وإحالتهم للتحقيق العاجل، بالإضافة لعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويأتي القرار بالتزامن مع نهاية عقد فتوح وصبحي مع الزمالك بانتهاء الموسم الحالي، حيث فشل المجلس في حسم تجديد الثنائي، خاصة مع الأزمة المالية التي يعاني منها الأبيض.
وتواجه إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب العديد من الصعوبات عقب قرار عرض الثلاثي للبيع، في ظل إيقاف القيد، حيث يعاني الفريق من أزمة قوية في مركز الظهير الأيسر (فتوح)، حيث يعاني محمد عبد الشافي من إصابة في الركبة، وعدم جاهزية عبد الله جمعة، ليصبح الاعتماد حاليا على حاتم سكر فقط.
وفي مركز الدفاع، كان يستعين جهاز الزمالك بمصطفى الزناري في بعض المباريات، في ظل إصابة محمود الونش وخضوعه للتأهيل، فيصبح الأبيض في أزمة جديدة بعدنا كان الأتجاة في دعم مركز الدفاع في حالة رفع القيد.

وتأتي الأزمة الأكبر وهي عرض محمد صبحي للبيع، ما يجعل الزمالك في حاجة للتعاقد مع حارس جديد يمتلك خبرات، حيث أن في حالة تطبيق قرار بيعه أو رحيله مع اقتراب انتهاء تعاقده، يكون في قائمة الأبيض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد فقط.

ملاعب

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