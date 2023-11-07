الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

الاحتلال يعتقل شابين من أريحا
التاريخ
11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من محافظة أريحا والأغوار.
وذكر مدير الأسير في أريحا عيد براهمة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إياد عصام حربي عوضات (19 عاما) من مخيم عقبة جبر، وأحمد عبد الله مغالسة من بلدة العوجا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.
وفا
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