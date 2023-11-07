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الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من محافظة أريحا والأغوار.
وذكر مدير الأسير في أريحا عيد براهمة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إياد عصام حربي عوضات (19 عاما) من مخيم عقبة جبر، وأحمد عبد الله مغالسة من بلدة العوجا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفا

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