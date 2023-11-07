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كواليس جديدة.. ميسي يرفض مليار الهلال!

11/7/2023 7:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على الرغم من مرور عدة أشهر، على رفض الأسطورة الأرجنتينية، الانضمام إلى نادي الهلال السعودي، إلا أن كواليس المفاوضات، لا تزال تتسرب من وقت إلى آخر.
وكشف مؤلف السيرة الذاتية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصحفي الإسباني جييم بالاجي، كواليس مثيرة في مفاوضات النادي السعودي، لضم ميسي في ميركاتو صيف العام الجاري.
وقال بالاجي في تصريحات عبر شبكة caughtoffside إن وفد نادي الهلال تواجد في باريس بطائرة خاصة بعرض قيمته مليار دولار سنويا.
وأضاف: "إلا أن ليو لم يأخذ العرض السعودي على محمل الجد".
وفي سياق آخر، لمح الصحفي الشهير إلى أن النجم الأرجنتيني بصدد المشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ولفت إلى أن عددا من أفراد عائلة ليونيل ميسي، يتمنون ويتوقعون أن يشارك في مونديال 2026.
يذكر أن ليونيل ميسي (36 عاما) انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بي إس جي في 30 يونيو الماضي، وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية مع الفريق الأمريكي في مختلف المسابقات، متوجا بلقب كأس الدوريات.

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