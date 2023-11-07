كتائب القسام: ارتفاع حصيلة تدمير دبابات العدو اليوم إلى 7

كتائب القسام: ارتفاع حصيلة تدمير دبابات العدو اليوم إلى 7
التاريخ
11/7/2023 7:16:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تدمير دبابتين إضافيتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين 105".
وكانت كتائب القسام أفادت سابقاً بأنها دمرت 5 دبابات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين 105" منذ صباح اليوم الثلاثاء .
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