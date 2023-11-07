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كتائب القسام: ارتفاع حصيلة تدمير دبابات العدو اليوم إلى 7

11/7/2023 7:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تدمير دبابتين إضافيتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين 105".


وكانت كتائب القسام أفادت سابقاً بأنها دمرت 5 دبابات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين 105" منذ صباح اليوم الثلاثاء .

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