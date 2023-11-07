الصحة في غزة : أكثر من 2800 شخص لا يزالون تحت الأنقاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير عام وزارة الصحة في غزة ان أكثر من 2800 شخص في القطاع لا يزالون تحت الأنقاض.
وكان قد اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن نحو 900 ألف فلسطيني لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة.
وأضافت الداخلية في مؤتمر صحفي أن "الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب وقد تحول إلى ممر موت بعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هناك".
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