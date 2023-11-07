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الصحة في غزة : أكثر من 2800 شخص لا يزالون تحت الأنقاض

11/7/2023 7:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير عام وزارة الصحة في غزة ان أكثر من 2800 شخص في القطاع لا يزالون تحت الأنقاض.

وكان قد اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن نحو 900 ألف فلسطيني لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأضافت الداخلية في مؤتمر صحفي أن "الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب وقد تحول إلى ممر موت بعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هناك".

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