أبو عبيدة: العدوان الصهيوني يهدد حياة المحتجزين ويعيق الإفراج عنهم

أبو عبيدة: العدوان الصهيوني يهدد حياة المحتجزين ويعيق الإفراج عنهم
التاريخ
11/7/2023 7:16:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزًا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك.
وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام إن "ولا زلنا نؤكد أننا على استعدادٍ للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".
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