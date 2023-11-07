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أبو عبيدة: العدوان الصهيوني يهدد حياة المحتجزين ويعيق الإفراج عنهم

11/7/2023 7:16:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزًا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك.


وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام إن "ولا زلنا نؤكد أننا على استعدادٍ للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".


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