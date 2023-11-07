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نقابة المعاصر تتوقع سعر تنكة زيت الزيتون لهذا الموسم

11/7/2023 6:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقع الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون المهندس محمود العمري إن سعر تنكة زيت الزيتون للموسم الحالي (90) ديناراً، وحسب على العرض والطلب ونوعية الزيت.
وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" إن كميات زيت الزيتون المتوقعة لهذا الموسم تحقق الاكتفاء الذاتي والحاجات التصديرية التقليدية متوقعا أن ترتفع كميات الزيت 30% مقارنة بالموسم الماضي.
وأشار إلى أن ذروة الاقبال على معاصر الزيتون ستكون نهاية الأسبوع الحالي.
ودعا المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من خلال المعاصر ومن خلال الجهات والمؤسسات الموثوقة والابتعاد عن شراء الزيت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.




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