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الكرملين: الوضع الإنساني في غزة كارثي وندعو لهدن انسانية

11/7/2023 6:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الكرملين اليوم الثلاثاء إلى "هدن إنسانية" للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصف الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي".
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين لضمان إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة.




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