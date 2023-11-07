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جزيرة جديدة تظهر في المحيط الهادئ بعد ثوران بركان تحت الماء

11/7/2023 6:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى ثوران بركان بالقرب من منطقة إيفودزيما في المحيط الهادئ إلى نشوء جزيرة جديدة مستديرة الشكل، قطرها حوالي 100 متر، على بعد 1.2 ألف كلم.

ويشير خبراء معهد بحوث الزلازل في جامعة طوكيو، إلى أن ثوران البركان حصل يوم 30 تشرين الاول ويبين شريط الفيديو والصور الفوتوغرافية حصول عدة انفجارات متصاعدة تحدث عندما تتلامس الصهارة الساخنة بشكل مباشر مع الماء. وأن الكتل الحجرية التي مقاساتها عدة أمتار تنطلق من تحت الماء وترتفع إلى أكثر من 50 مترا.

ويعتقد الباحثون أن هذه الكتل الصخرية شكلت جزيرة جديدة، حيث أن فوهة البركان غير مرئية على السطح، والمنطقة المجاورة مغطاة باليابسة.
وتجدر الإشارة' إلى أنه سبق أن سجل ثوران البراكين تحت الماء في هذه المنطقة.

لبنان 24

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