الصحة العالمية: عمليات جراحية تجري بلا تخدير في غزة بما فيها عمليات بتر الاطراف
التاريخ
11/7/2023 6:13:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت منظمة الصحة العالمية ان أكثر من 160 من عمال الرعاية الصحية استشهدوا أثناء تأدية مهامهم في قطاع غزة.
واضافت منظمة الصحة العالمية ان عمليات جراحية تجرى لبعض الأشخاص في غزة دون تخدير بما فيها عمليات بتر الأطراف.
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