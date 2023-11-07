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الصحة العالمية: عمليات جراحية تجري بلا تخدير في غزة بما فيها عمليات بتر الاطراف

11/7/2023 6:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت منظمة الصحة العالمية ان أكثر من 160 من عمال الرعاية الصحية استشهدوا أثناء تأدية مهامهم في قطاع غزة.


واضافت منظمة الصحة العالمية ان عمليات جراحية تجرى لبعض الأشخاص في غزة دون تخدير بما فيها عمليات بتر الأطراف.


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