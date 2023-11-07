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والدة عهد التميمي : استخبارات الاحتلال هددتني وتوعدت بجعل منزلي خالياً

11/7/2023 6:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ناريمان التميمي، والدة الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي، اليوم الثلاثاء، إنّ حملةً انطلقت من قبل المستوطنين الإسرائيليين وبعض المواقع الإسرائيلية للتحريض ضد عهد قبل أسبوع من اعتقالها.
وفي حديثٍ لموقع "الميادين " ، قالت والدة عهد إنّ هذه الحملة طالبت باعتقال عهد وهدم منزلها، والبعض طالب بقتلها، بسبب مزاعم أنها نشرت عبر حسابها على "الانستغرام" دعوات لقتل المستوطنين.
ونفت والدة عهد هذه التهم، مؤكدةً أنّ هذا الحساب كان لعهد قديماً، لكن تم اختراقه منذ فترة طويلة.
وتابعت بالقول: "عند اعتقال عهد، هددني ضابط الاستخبارات الإسرائيلي وقال: لقد اعتقلنا أبو عهد، واعتقلنا عهد الآن، وأريد أن أعتقل وعد وأعتقلك أنتِ أيضاً وكل أفراد أسرتك، لأجعل منزلك خالياً".
كذلك، أشارت إلى أنّ استهداف الاحتلال لابنتها يعود لعدة أسباب، أولها التخبط الإسرائيلي بعد فشل الاحتلال الذريع في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضحت أيضاً أنّ ذلك يأتي بسبب غليان الشارع الإسرائيلي بسبب الأحداث الأخيرة، لافتةً إلى أنّه نتج عن ذلك ضغوطات لاعتقال عهد وعدد من الشباب الفلسطيني الناشط من أجل محاولة تهدئة الشارع الإسرائيلي.
وبحسب ما تابعت، تم استهداف عهد لأنها شخص لديه تأثير في الشباب الفلسطيني، لذلك فإنّ أي فكرة ممكن تتبناها قد يلتف حولها الشباب الفلسطيني ويقوموا باتخاذ خطوات بناءً على ذلك.
وأشارت والدة عهد إلى أنّ القانون الذي يسري في هذا العالم هو قانون القوة، مؤكدةً أنّ "لا احتلال يدوم والنصر قادم بيد مقاومينا، وبفكر كل من حمل قلم وكتب ورفض".
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت نحو 50 فلسطينياً، بينهم عهد التميمي (22 عاماً) التي تم اعتقالها من منزل عائلتها في بلدة النبي صالح شمالي رام الله.




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