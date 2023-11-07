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القسام تنشر مشاهد من التحامها مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة -فيديو

11/7/2023 6:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام مشاهد من استهدافها لتحشدات من القوات الاسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل .
وكانت قد اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير 5 دبابات صهيونية متوغلة الى داخل قطاع غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء .

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