غارات الاحتلال تعرقل حصاد الزيتون بقرى لبنان الحدودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني المزارعون وأصحاب محاصيل الزيتون من سكان القرى الحدودية في لبنان هذا الموسم العديد من المصاعب على الصعيد الأمني جراءغارات الاحتلال، وكذلك على الصعيد الإقتصادي.



ويخشى معظم مزارعي المنطقة من عدم تمكنهم من جني محاصيلهم الزراعية قبل حلول فصل الشتاء ما سيتسبب بخسارتهم للموسم الذي يشكل مورد الرزق شبه الوحيد لديهم.

يقول حنا صاحب حقل زيتون في بلدة رميش الحدودية : "إطالة أمد الحرب زادت من الصعوبات، نخشى على أرزاقنا كما نخشى على عائلاتنا، إقترب موسم الشتاء وثمار الزيتون على الأشجار، نذهب الى الحقل خلسة ودون اصطحاب عائلاتنا للمساعدة في قطاف الزيتون خوفاً من القذائف والصواريخ التي يطبقها الاحتلال".



ويقول عساف صاحب معصرة للزيتون:" الخسائر كبيرة، وصلت إلى نسبة 70 بالمئة عن السنوات السابقة".

ويقول مختار بلدة الماري قرب سهل مرجعيون الحدودي : "قرابة 60 بالمئة من المزارعين لم يتمكنوا من جني محاصيلهم على طول الشريط الحدودي".

ووفق ما أكده وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن فإن أكثر من 45 الف شجرة زيتون قد تضررت بسبب القذائف الفوسفورية وأن الرقم في تزايد يومي.



وتعتبر زراعة الزيتون أساسية في لبنان، إذ يزرع قرابة 13.5 مليون شجرة، تشكل حوالي 5.4 بالمئة من مساحة لبنان.