للوقاية من الشيب المبكر.. استوصوا بهذه الأطعمة الخارقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد شيب الشعر من المخاوف المتزايدة بين الأشخاص مما يضطرهم إلى اللجوء إلى صبغات الشعر المُحضرة كيميائيًا. ولكن بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أو إنديا" Times of India، فإن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على لون الشعر الأصلي بشكل طبيعي، وهي كالآتي:



1. سبانخ

تحتل السبانخ المركز الأول في القائمة لأنها غنية بالحديد، كما تضمن السبانخ إمداد الأكسجين الأمثل لبصيلات الشعر، مما يساعد في الحفاظ على لون الشعر ومنع الشيب المبكر.

2. عنب الثعلب الهندي (الأملا)

يُعرف عنب الثعلب الهندي باسم أملا أيضًا، ومن المعروف أنه غني بفيتامين C، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويمنع الشيب المبكر عن طريق تعزيز تصبغ الشعر.

3. البطاطا الحلوة

يتحول بيتا كاروتين، الموجود بكثرة في البطاطا الحلوة، إلى فيتامين A، الذي يدعم إنتاج الزهم الصحي في فروة الرأس، ويعزز الشعر الأكثر لمعانًا وصحة.



4. الجزر

بسبب محتوى الجزر من البيتا كاروتين فإنه يدعم صحة الشعر ويمكن أن يساهم في الوقاية من الشيب المبكر.

5. السمسم

تمتلئ بذور السمسم بالمعادن الأساسية مثل الحديد والزنك، وتلعب دورًا في إنتاج الميلانين، مما يساهم في الحفاظ على لون الشعر.



6. حبوب السمسم الأسود

تساعد حبوب السمسم الأسود باعتبارها مصدرًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والنحاس، المعروفين بتعزيز إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.



7. سبيرولينا

إنها الطحالب الخضراء المائلة للزرقة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الشعر وحيويته بشكل عام.

8. أوراق الكاري

من المعروف أن أوراق الكاري غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين B، الذي يغذي بصيلات الشعر ويمكن أن يبطئ عملية الشيب



9. الجوز (عين الجمل)

تشتهر مكسرات عين الجمل بأنها غنية بالبيوتين، الذي يساعد على تقوية أنسجة الشعر ويمكن أن يساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.



10. اللوز

يمكن أن يساهم اللوز، الغني بالبيوتين، في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر من خلال دعم إنتاج الكيراتين.

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