أطباء بلا حدود: الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة

أطباء بلا حدود: الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة
التاريخ
11/7/2023 6:13:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة أطباء بلا حدود إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة.
وأضافت في تصريحات صحفية أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد الذي يضمن رفع مستوى الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة.
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