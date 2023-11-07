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أطباء بلا حدود: الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة

11/7/2023 6:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة أطباء بلا حدود إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة.


وأضافت في تصريحات صحفية أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد الذي يضمن رفع مستوى الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة.


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