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الاحتلال يجدد قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضي في نابلس

11/7/2023 6:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جددت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضٍ في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بتعديل حدود ووضع يد على نحو دونم ونصف الدونم من أراضي منطقة بئر الحمام المحاذية لمستعمرة "يتسهار"، وأنه لا يحق الاعتراض إلا خلال 24 ساعة.




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