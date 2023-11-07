الاحتلال يجدد قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضي في نابلس

الاحتلال يجدد قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضي في نابلس
التاريخ
11/7/2023 6:13:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جددت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضٍ في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بتعديل حدود ووضع يد على نحو دونم ونصف الدونم من أراضي منطقة بئر الحمام المحاذية لمستعمرة "يتسهار"، وأنه لا يحق الاعتراض إلا خلال 24 ساعة.
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