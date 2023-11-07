أبناء أساطير الرياضة يشقون طرقهم نحو المجد

MENAFN - Amman Net) كثيرون هم الرياضيون الذين انتهت مسيرتهم مع اعتزالهم وخفتت أضواء النجومية عنهم بعد ابتعادهم عن ميادين الرياضة، في حين حمل أبناء آخرين الشعلة واستعادوا نجومية ذويهم ومشوا على دروبهم، بل وتفوقوا عليهم.

ويبدأ أبناء أساطير في الرياضة شق طرقهم نحو المجد، بما أن دم النجومية يجري في عروقهم، ونشؤوا في بيئة ومنزل يضم أسطورة يقال إنها لن تتكرر قريبا، فهل يملك الولد سر أبيه ويكرر مسيرته أو يبدأ كل واحد منهما في صياغة تاريخه الخاص برفقة أفضل معلم يرافقه في الطريق؟

جادين أغاسي (22 عاما)

رغم كونه ابنا لاثنين من أساطير التنس، هما الأميركي أندريه أغاسي والألمانية شتيفي غراف، فإن جايدن لم يواجه أبدًا ضغطًا عائليًا ليكون رياضيًا. ولكن ابتعد عن ملاعب الكرة الصفراء واتجه نحو كرة القدم الأميركية ليكون نجم أحد فرق الجامعات الأميركية، ويتأهب للانتقال إلى دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين ليكمل طريق ذويه في النجومية.

تشارلي وودز (14 عاما)

ابن أسطورة الغولف الأميركية تايغر وودز، وكانت موهبته لافتة للأنظار منذ طفولته ويرافق والده في البطولات الاستعراضية ويشارك فيها.

وحتى أن "تايغر" يمزح بشأن القدرة الهائلة التي يتمتع بها ابنه البالغ من العمر 14 عامًا. ويقول مازحا "هل تفوق عليّ؟ أكره أن أقول ذلك، لكنني سأعترف بذلك، لقد فعل ذلك بالفعل. قبل بضعة أسابيع هزمني".

بروني جيمس (19 عاما)

كان على نجل ليبرون جيمس يعيش تحت الأضواء منذ أن شارك في أول مباراة كرة سلة له في المدرسة. وبرز على وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان في الـ12 من عمره، بل قام بتنبؤات مفرطة.

وكشف ليبرون عن حلمه في أن يلعب يوما ما رفقة نجله في الدوري الأميركي للمحترفين قبل اعتزاله.

ويبلغ طول بروني 1.91 أي أقصر من والده بنحو 10 سنتيمترات، إضافة إلى أن اللاعب الشاب تعرض لسكتة قلبية في يوليو/تموز الماضي خلال إحدى الحصص التدريبية.

طبيًا، تعافى تمامًا وأصبح جاهزًا للعب، لكن توقعات انتقاله إلى "إن بي إيه" في الموسم المقبل تنخفض أكثر كل يوم. هناك الآن حديث عن أن يكون ضمن أفضل 20 لاعبًا، ويبدو أن فريق والده ليكرز قادر على اتخاذ خطوات لتحقيق حلم نجمه العظيم في أن يلعب ليبرون مع ابنه قبل أن يودع كرة السلة.

كريستيانو جونيور (13 عاما)

بعمر 13 عاما فقط، لعب نجل "صاروخ ماديرا" بالفعل في فرق الشباب في ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ويسير دائما على خطى والده. وهو هداف لا يشبع مثل والده، وقد وقع للتو مع فريق النصر تحت 13 عامًا، مرة أخرى بعد مغامرة أبيه الجديدة.

وقال "جونيور" لوالده "انتظر بضع سنوات أخرى يا أبي، أريد أن ألعب معك"، ويواصل نجل قائد منتخب البرتغال تطوره الكروي وإظهار جينات والده التهديفية والجسدية.

تياغو ميسي (12 سنة)

لم تنتشر فيديوهات وصور وحتى أخبار عن نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهل فعلا يمتلك موهبة والده أو اختار رياضة بعيدا عن المستطيل الأخضر أم أنه غير موهوب أصلا؟

ولدى وصوله إلى ميامي، بدأت تتكشف أخبار عن تياغو وصور لوالده وهو يتابعه في التدريبات والمباريات. ووقع مع فريق تحت 12 سنة في إنتر ميامي.

جواو مينديز دي أسيس موريرا (18 عامًا)

انضم نجل رونالدينيو للتو إلى فريق شباب برشلونة، وهو بلا شك أحد أقوى الفرق في هذه الفئة، بعد أن بدأ لعب كرة القدم في فريق شباب كروزيرو.

وقال خوان لابورتا رئيس البرسا خلال تقديم اللاعب في حفل رسمي: "إنه يتمتع بشخصية جيدة كلاعب وانضم إلى الفريق الذي جعل والده لاعبا أسطوريا".

ليو بورغ (20 عاما)

ابن أسطورة التنس السويدي بيورن بورغ يخطو بالفعل خطوات عملاقة في عالم التنس. تمكن في عام 2023 من الفوز بأول مباراة له في اتحاد لاعبي التنس المحترفين (في بطولة السويد المفتوحة) وانتقل من المركز 509 في التصنيف العالمي إلى المركز 356 الذي يشغله حاليًا.

وصقلّت موهبة الشاب السويدي في أكاديمية رافائيل نادال للتنس، وقال -في إحدى مقابلاته- "أنا ووالدي لسنا متشابهين في اللعبة. أريد أن أكون محترفا ومنافسا، وأكون ضمن العشرة الأوائل".