MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني يحذر من الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية، خلال مباحثات مع مع رئيس وزراء بلجيكا في بروكسل، أمس.الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تؤمن أكثر من 37,000 مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية في قطاع غزة.هيئة تنظيم النقل البري، تعلن بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر أيلول من العام الحالي، اعتبارا من 27 الشهر الحالي.جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تتسلم الليلة الماضية، 93 شاحنة من الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات الاغاثية الانسانية عبر معبر رفح الحدودي.استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، في الخليل وشمال غرب القدس المحتلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول، إن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" في الحرب على غزة.تكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مواجهة ثقافية مباشرة مع التاريخ 11/07/2023 - 12:56تيسير أبو عودة

إجماعٌ على واجب المقاوَمة الثقافية. هذا ما ذهبت إليه أفكار كتّاب ومثقّفين عرب من مختلف الأجيال والمشارب ممّن استطلعت "العربي الجديد" آراءهم حول ما يُمكن للثقافة العربية أن تُقدّمه وما هي أدواتها لخدمة قضاياها، وفي طليعتها قضية تحرير الأرض والإنسان التي تدور رحاها الآن في فلسطين معمّدة بدم أبنائها.

يبدو أن عدد الشهداء في غزّة، حتى كتابة هذا المقال، وبعد عملية "طوفان الأقصى"، يفوق ثمانية آلاف فلسطيني جلُّهم من النساء والأطفال، قُتلوا وُدكّت بيوتهم فوق رؤوسهم أمام أنظار كلّ العالم وبمساعدة الأميركيّين ودعم المستعمرين الأوروبيّين الكلاسيكيين مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

أصبحت جريمةً قانونية في فرنسا أن يرفع أحدُهم العلم الفلسطيني، وبلغ الأمر بالألمان أن يُجرّموا كلَّ من يحاول التظاهر انتصاراً لأهل غزّة أو للمُطالبة بوقف الحرب على أهلها. ليس هذا فحسب، بل طالب أكثر من خمسين ألف طالب وأكاديمي مناصر لدولة الكيان الصهيوني بفصل المفكّر العربي الفلسطيني جوزيف مسعد من "جامعة كولومبيا" بعد نشره مقالاً عن العدوان على غزّة، يُبيّن فيه أنّ عملية طوفان غزّة في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر جاءت ضربةً موجعة لمستقبل نتنياهو السياسي، وسيكون لها أثر كبير على عملية التطبيع بين "إسرائيل" والحكومات العربية.

أمّا تآمر فيسبوك والإعلام الغربي ضدّ الفلسطينيّين في الجرائم التي تُرتكب في غزّة، فهذه فضيحة أخلاقية أُخرى جعلت الكثير من الكتّاب العرب والغربيّين يعيدون النظر في مصطلحات غربية مركزية مثل الديمقراطية والتنوير والليبرالية والعقلانية والتقدّم والحضارة وحقوق الإنسان.

لا بد لنا من فهم المكوّن الثقافي الصلب في الاستعمار الصهيوني الاستيطاني في فلسطين، وهو تقديم نفسه تاريخياً وأيديولوجياً ووجودياً وسردياً ومعرفياً ووطنياً باعتباره المخلّص المسيح لليهود الأوروبيّين الذين دفعوا ثمن المحرقة على يد النازيّين، فحُقّ للناجين من المحرقة بأن ينالوا وطناً قوميًا لهم في فلسطين، اخترعه الاستعمار البريطاني من خلال وعد بلفور عام 1917، بعد سلسلة ممنهجة من شراء الأراضي وتهجير الفلسطينيّين وارتكاب الكثير من المجازر بحقّهم. وهذا بالطبع يدفعنا لمحاولة فهم جذور الصهيونية الأوروبية وزواجها الكاثوليكي بالمسيحية البروتستانتية، وصيرورة اختراع دولة "إسرائيل"، بوصفها روما الجديدة المحاطة بالبرابرة العرب المسلمين، حسب وصف دعاتهم أمثال ديفيد بن غوريون وغولدا مائير وتيودور هرتزل وهربرت صاموئيل، وكتّابهم أمثال عاموس عوز ويهودا عميخاي وغيرهم.

ظلّت السردية الصهيونية قائمةً وجرى تجديدها على يد الكّتاب الصهاينة وبعض المؤرّخين الجدد، أمثال بيني موريس الذي اختزل قضية الفلسطينيّين في مشكلة اللاجئين، والاعتراف بأنّهم طُردوا من فلسطين، لكنّه يرى، في الوقت نفسه، أنّ الكيان الصهيوني دولة شرعية خاضت حروبها المشروعة ضد العرب البرابرة المعادين للسامية.

يُذكّرنا المؤرّخ نور مصالحة بأن الترحيل هو مصطلح مخاتل لحقيقة الطرد الجماعي للفلسطينيّين ومحو فلسطين التاريخية من الذاكرة الجمعية، ويُذكّرنا إدوارد سعيد، وجوزيف مسعد كذلك، بأنّ سردية الضحية والتعاطف معها لا تكفي لتحقيق مشروع التحرير والتحرر لفلسطين وأهلها ومشروع المقاومة المسلحة والمشروعة. نحن، إذن، أمام مجابهة ثقافية كبرى لا يمكن للمخيال الثقافي الاستعماري أن يعزلها عن تاريخ المحو الثقافي الذي تعرَّض له الهنود الحمر على يد كريستوفر كولومبوس وأتباعه الجدد والسكّان الأصليّين في كندا وغيرها من دول الاستعمار الأوروبي. وكأن خطاب الصهيونية باختصار يقول لنا جميعاً وللفلسطينيّين وبكلّ صفاقة: ذبح الفلسطينيّين وتهجيرهم ومحو تاريخهم وثقافتهم ووجودهم هو حقّ مشروع لدولة الكيان الصهيوني، وأيّ محاولة لمجابهة وحش الاستعمار الصهيوني هي محض عنف بربري متوحّش ونازي ومعاداة للسامية.

يعلم المؤرّخون، أمثال رشيد الخالدي وآفي شليم، أنّ كسر شوكة الثورة الفلسطينية في 1936 - 1939، على يد الاستعمار الإنكليزي كانت بداية إرهاصات النكبة الفلسطينية. ظلّ هذا المشروع الصهيوني منذ عام 1948، وما نسمّيه بالنكبة، حسب توصيف قسطنطين زريق، ترجمة استعمارية وإمبريالية ثقافية لفكرة جرى تصنيمها عبر العقود المنصرمة، وهي التحديث والنهضة والتقدّم الأوروبي مقابل ثنائية التخلّف والتأخّر الحضاري الذي يغرق فيه العرب المسلمون، حسب توصيفهم، بعد سقوط الدولة العثمانية من خريطة القوى الإمبريالية التي تصنع قواعد اللعبة، حتى صار صنّاع التاريخ يسمونها آنذاك "رجل أوروبا المريض".

اختفت فلسطين سياسياً من الفعل السياسي الدولي بعد "اتفاقية أوسلو" عام 1993، بل صار يُشار إليها بخجل في محافل الأمم المتّحدة من خلال ما آلت إليه السلطة الفلسطينية الهزيلة والفاسدة، بل وصل الأمر أن أصبحت السلطة الفلسطينية تمارس وظيفة الوكيل الاستعماري داخل الضفّة الغربية، ولا تألو جهدا في التنكيل بالفلسطينيين والمقاومة، وكلّنا نذكر التصفية الوحشية للناشط الفسطيني نزار بنات على يد السلطة الفلسطينية، أو ما يسمّيها جوزيف مسعد بالمرتزقة. التصقت صورة الفلسطيني في المخيال الصهيوني والأوروبي المركزي في أفلام هوليوود والإعلام الغربي المتحيّز باعتباره الفلسطيني المخرِّب والبربري والأصولي والمعادي للسامية. صار الفلسطينيُّ اليهوديَّ الجديد في عقر داره.

وفي ملّتي واعتقادي أنّ هنالك ثلاث سرديات ثقافية يجري توظيفهما في خضمّ الخطاب الصهيوني الاستعماري المضادّ للوجود الفلسطيني وحقّ الفلسطينيّين في المقاومة والردّ بالمثل وتحقيق مشروع التحرُّر الوطني في أرض فلسطين التاريخية، وهي: صراع الحضارات، ومعاداة السامية والاستشراق الصهيوني. لقد نجحت الصهيونية في جعل مشروعها الاستعماري المعادل الموضوعي للاستعمار الأوروبي والتفوّق الغربي المتغطرس، فحشدت الجامعات والعلماء والأدباء وصواريخ إف-16 وأعتى أنواع الأسلحة لتنضمّ إلى جوقة الاستعمار الجديد ورسم صورة فلسطين دائماً بوصفها "أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض".

كان غسّان كنفاني ووليد الخالدي وناجي العلي ومريد البرغوثي وحلوة زيدان وشادية أبو غزالة وفدوى طوقان ومحمود درويش وإدوارد سعيد وسميح القاسم ووليد سيف وزكريا محمد وجوزيف مسعد ونور مصالحة ورشيد الخالدي وغيرهم يدركون هذا الثالوث الصهيوني الأوروبي قلباً وقالباً، فتجلّى هذا الخطاب في أعمالهم كسردية ثقافية مضادّة للمشروع الصهيوني ومآلاته الأيديولوجية والاستيطانية. لا أزعم أنّ الخندق الثقافي هو الخلاص النهائي للقضية الفلسطينية ومقاومة المحو العرقي والوجودي الذي يمارسه الكيان الصهيوني الفاشي، ولكن الفعل الثقافي بكل أطيافه يبقى فعل مقاوَمة لا عوض عنه كلّما كانت بوصلته القضية الفلسطينية، والمسؤولية الأخلاقية في مجابهة فاشية الكيان الصهيوني على المستوى السردي والأيديولوجي. ولكن علينا أن نعترف أنّ أزمة الثقافة العربية الحالية تكمن في طبقة الثقافة البرجوازية والإنتلجنسيا المحكومة بإكراهات الكيانات العربية الوظيفية، والتابعة للمركز الاستعماري الغربي سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وأختم بمثال حيّ وصارخ على الدعاية الثقافية الصهيونية في شيطنة الفلسطيني وتحويله إلى مخرّب وبربري وأصولي خطير، فها هو عاموس عوز، الروائي الإسرائيلي الأبرز في تاريخ دولة الاستعمار الصهيوني، يحاول الإساءة لتاريخ فلسطين والمقاومة الفلسطينية، حين يقول: "إنّ إسرائيل وطننا، وفلسطين هي وطنكم. وكلّ من يرفض التعايش مع هاتين الحقيقتين فهو إمّا أن يكون أعمى أو شرّيراً... لقد جاءت أوسلو بمئات الشروط، ولكن جوهرها كان واضحاً وبسيطاً: أن نتوقّف عن السيطرة عليكم، أن نتوقّف عن قمعكم، وأنتم بالمقابل تعترفون بدولة إسرائيل، وتتوقّفون عن قتلنا.. وبعد خمسين عاماً، فإن الحكومات العربية لم تألو جهداً في استخدام الفلسطينيّين كأداة انتحارية، من خلال إرسالهم لارتكاب عمليات انتحارية ضدّنا، بينما يكتفون بمراقبة المسرحية وهُم يجلسون على أرائكهم الوثيرة من بعيد. أمّا الآن، فمعظم الحكومات العربية قد أبرمت اتفاقيات سلام معنا دون أن تذرف دمعة واحدة على نكبتكم. فهل تحاولون أيها الفلسطينيون أن تتطوّعوا لأن تكونوا قنابل تدبّ على الأرض، لكي ترتكبوا المزيد من العمليات الانتحارية!" (عاموس عوز، ترجمتي، 1996، The New York Review).

وفي السياق نفسه، لا ننسى أنّ عاموس عوز أرسل نسخة من روايته "قصّة حب وظلام" إلى مروان البرغوثي في السجون الإسرائيلية، مرفقاً معها عبارة خبيثة تجعلنا في مواجهة أيديولوجية وثقافية مباشرة مع التاريخ: "هذه حكايتنا نحن. أتمنّى أن تقرأها، وتفهمها كما نفهمك، راجياً أن أراك خارج السجن وأنت تنعم بالسلام". وبهذا يصبح الجواب على لسان محمود درويش: "من يكتب حكايته يرث أرض الكلام، ويملك المعنى تماماً".

* باحث وأكاديمي من الأردن

هذه المادّة جزءٌ من ملفّ تنشره "العربي الجديد" بعنوان: "الثقافة العربية واختبار فلسطين... ما العمل؟".

لقراءة الجزء السادس من الملفّ: اضغط هنا

أخبار ثقافة أضف تعليقكRadio Al-Balad