MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني يحذر من الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية، خلال مباحثات مع مع رئيس وزراء بلجيكا في بروكسل، أمس.الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تؤمن أكثر من 37,000 مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية في قطاع غزة.هيئة تنظيم النقل البري، تعلن بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر أيلول من العام الحالي، اعتبارا من 27 الشهر الحالي.جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تتسلم الليلة الماضية، 93 شاحنة من الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات الاغاثية الانسانية عبر معبر رفح الحدودي.استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، في الخليل وشمال غرب القدس المحتلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول، إن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" في الحرب على غزة.تكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "نشكو الأمة العربية إلى الله".. مدير مستشفى الإندونيسي يبكي بحرقة حال المصابين (شاهد) 11/07/2023 - 13:06 عمان ن

دخل مدير مستشفى الإندونيسي، الدكتور عاطف الكحلوت، في نوبة حادة من البكاء خلال حديثه عن حال المصابين في العناية المشددة في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع الصحي في غزة جراء عدوان الاحتلال وحصاره.

وانهمرت دموع الكحلوت بحرقة وألم شديدين، خلال مناشدته منظمات حقوق الإنسان حول العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني من آلة الدمار الفلسطيني.

وتابع الكحلوت وهو يغالب دموعه، قائلا "هذه دموع الشاكي إلى الله، نشكو الأمة العربية والإسلامية إلى الله تعالى. نشكو العالم الظالم إلى الله مما يحدث لمرضانا هنا".

وحذر مدير المستشفى، الذي يحرض الاحتلال على استهدافه، من" كارثة إنسانية وشيكة خلال الـ24 ساعة القادمة في حال لم يتم إمداد المستشفى بالوقود".

وقال الكحلوت إن الكوادر الطبية في المستشفى "لا تستطيع أن تتحمل وهي ترى مرضاها وهم يتوسلون على فراش الموت أن تجرى لهم عمليات جراحية"، متسائلا بالقول: "هل يستطيع العالم أن يرى هذا ويسكت؟".

وتسبب نفاد الوقود بانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من أقسام المستشفى، في وقت يواصل فيه الاحتلال تحريضه على المرافق الطبية بزعم استخدام المقاومة الفلسطينية لها كغطاء لعملياتها العسكرية.

وأثارت تحريضات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد المستشفيات في غزة مخاوف واسعة من ارتكاب مجازر مروعة على غرار مجزرة المعمداني، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال قصف المستشفيات والمرافق الصحية دون سابق إنذار.

ويشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وقطع الكهرباء والماء، فضلا عن النقص الحاد في المستلزمات الطبية وانهيار المنظومة الصحية نتيجة القصف المباشر للمستشفيات ونفاد الوقود.

ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد؛ بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، فضلا عن إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.



أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad