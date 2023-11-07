مؤيدون للاحتلال في فرنسا يحتفلون بإبادة الأطفال بغزة (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) احتفل عدد من المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي في فرنسا، بوفاة أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الوحشي المتواصل.
وأنشد عدد من رواد منصة "تيك توك" خلال بث مباشر، بأغنية تحتفي باستهداف الاحتلال المدارس وقتله الأطفال الأبرياء في قطاع غزة.
وفي الفيديو المتداول، يغني المحرضون على قتل الأطفال بعد سؤال أحدهم حول سبب عدم تواجد أطفال غزة في المدارس، مرددين: "لأننا قتلنا جميع الأطفال. لا أحد تبقى في الفصول الدراسية. جميعهم تحت الأنقاض".
يشار إلى أن أكثر من 4 آلاف طفل فلسطيني ارتقوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي والعدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد؛ جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
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