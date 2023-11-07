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مؤيدون للاحتلال في فرنسا يحتفلون بإبادة الأطفال بغزة (شاهد)

11/7/2023 6:13:12 AM
(MENAFN- Amman Net) احتفل عدد من المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي في فرنسا، بوفاة أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الوحشي المتواصل.

وأنشد عدد من رواد منصة "تيك توك" خلال بث مباشر، بأغنية تحتفي باستهداف الاحتلال المدارس وقتله الأطفال الأبرياء في قطاع غزة.

وفي الفيديو المتداول، يغني المحرضون على قتل الأطفال بعد سؤال أحدهم حول سبب عدم تواجد أطفال غزة في المدارس، مرددين: "لأننا قتلنا جميع الأطفال. لا أحد تبقى في الفصول الدراسية. جميعهم تحت الأنقاض".

يشار إلى أن أكثر من 4 آلاف طفل فلسطيني ارتقوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي والعدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد؛ جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

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