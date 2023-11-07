الشيخ يبحث مع وزير خارجية الإمارات سبل وقف العدوان على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، سبل وقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح الشيخ، أنه تم التباحث خلال الاتصال في آخر التطورات، وتكثيف الجهد المشترك لوقف هذه الحرب المدمرة، وسبل فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والدواء إلى أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لخلق تكتل دولي داعم لوقف فوري لإطلاق النار.