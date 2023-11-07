الكرملين: الوضع الإنساني في غزة كارثي

الكرملين: الوضع الإنساني في غزة كارثي
التاريخ
11/7/2023 6:12:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN-دعا الكرملين اليوم الثلاثاء إلى "هدن إنسانية" للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصف الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي".
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين لضمان إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة.
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