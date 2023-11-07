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المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: حياة نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر

11/7/2023 6:12:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قال المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد طلب الاحتلال بقصف المستشفى .

وأوضح بأن إسرائيل تطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه، موضحا بأن إدارة المستشفى تنتظر تدخلا دوليا لثني إسرائيل عن تهديدها بقصف المستشفى.
وحمل المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية الطواقم الطبية والجرحى.

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