المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: حياة نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد طلب الاحتلال بقصف المستشفى .
وأوضح بأن إسرائيل تطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه، موضحا بأن إدارة المستشفى تنتظر تدخلا دوليا لثني إسرائيل عن تهديدها بقصف المستشفى.
وحمل المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية الطواقم الطبية والجرحى.
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