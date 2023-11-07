الآلاف يشيعون جثامين الشهداء الستة في طولكرم والخليل وبيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شيع الآلاف من أبناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثامين شهداء مخيم طولكرم، الذين اغتالتهم قوة إسرائيلية خاصة أمس، خلال مرورهم في مركبتهم على دوار المسلخ شرق المدينة وشهيد الخليل الذي ارتقى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بلدة سعير.





وشهداء طولكرم الأربعة هم: جهاد مهراج إبراهيم شحادة (22 عاما)، وعز الدين رائد حسين عواد (25 عاما)، وقاسم محمد رجب (20 عاما)، وهم من مخيم طولكرم، ومؤمن سائد محمود بلعاوي (20 عاما) من سكان الحي الشرقي بمدينة طولكرم.





وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجريمة الاحتلال بحق الشبان الأربعة، وبمجازر الاحتلال بحق شعبنا في فلسطين، ومرددين شعارات الوحدة الوطنية الطريق نحو دحر الاحتلال وتحقيق الحرية لشعبنا.





وجاب المشيعون شوارع المدينة والمخيم، وعرجوا إلى منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ثم تمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة في مسجد السلام في المخيم، ومواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.





واستنكر المشيعون في كلماتهم جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا في الضفة وغزة، مؤكدين صمود شعبنا ومواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال التي لن تمنع شعبنا من مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.





ونعت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الشهداء الأربعة، فيما عم الإضراب الشامل المدينة ومخيماتها وضواحيها وبلداتها، حدادا على أرواح الشهداء.





وبلغت حصيلة شهداء طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 29 شهيدا.





وفي الخليل، شيعت جماهير غفيرة، جثمان الشهيد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما).





وانطلق موكب التشييع، من أمام المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إلى منزل ذويه في منطقة رأس العاروض جنوب سعير، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد العيص وسط البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة سعير.





وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد الفروخ، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.





واستُشهد الفروخ وأصيب اثنان آخران بجروح أحدهما خطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة سعير شمال الخليل.





وباستشهاد الشاب الفروخ وهو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية حسب وزارة الصحة إلى 163 شهيداً برصاص الاحتلال منذ السابع من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 371 شهيداً.