الآلاف يشيعون جثامين الشهداء الستة في طولكرم والخليل وبيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شيع الآلاف من أبناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثامين شهداء مخيم طولكرم، الذين اغتالتهم قوة إسرائيلية خاصة أمس، خلال مرورهم في مركبتهم على دوار المسلخ شرق المدينة وشهيد الخليل الذي ارتقى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بلدة سعير.
وشهداء طولكرم الأربعة هم: جهاد مهراج إبراهيم شحادة (22 عاما)، وعز الدين رائد حسين عواد (25 عاما)، وقاسم محمد رجب (20 عاما)، وهم من مخيم طولكرم، ومؤمن سائد محمود بلعاوي (20 عاما) من سكان الحي الشرقي بمدينة طولكرم.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجريمة الاحتلال بحق الشبان الأربعة، وبمجازر الاحتلال بحق شعبنا في فلسطين، ومرددين شعارات الوحدة الوطنية الطريق نحو دحر الاحتلال وتحقيق الحرية لشعبنا.
وجاب المشيعون شوارع المدينة والمخيم، وعرجوا إلى منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ثم تمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة في مسجد السلام في المخيم، ومواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
واستنكر المشيعون في كلماتهم جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا في الضفة وغزة، مؤكدين صمود شعبنا ومواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال التي لن تمنع شعبنا من مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ونعت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الشهداء الأربعة، فيما عم الإضراب الشامل المدينة ومخيماتها وضواحيها وبلداتها، حدادا على أرواح الشهداء.
وبلغت حصيلة شهداء طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 29 شهيدا.
وفي الخليل، شيعت جماهير غفيرة، جثمان الشهيد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما).
وانطلق موكب التشييع، من أمام المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إلى منزل ذويه في منطقة رأس العاروض جنوب سعير، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد العيص وسط البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة سعير.
وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد الفروخ، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.
واستُشهد الفروخ وأصيب اثنان آخران بجروح أحدهما خطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة سعير شمال الخليل.
وباستشهاد الشاب الفروخ وهو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية حسب وزارة الصحة إلى 163 شهيداً برصاص الاحتلال منذ السابع من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 371 شهيداً.
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