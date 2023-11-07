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شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بمدينة غزة

11/7/2023 6:12:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network )

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